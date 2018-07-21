Під яку пісню Усик виходить в ринг: слова та відео

Вже за декілька годин український боксер, чемпіон світу за версіями WBO і WBC українець Олександр Усик вийде на поєдинок проти росіянина Мурата Гассієва. Поєдинок відбудеться у Москві, а виходитиме на нього українець під доволі патріотичну пісню.

Варто зазначити, що колись Олександр Усик виходив під пісню "Їхали козаки", яку виконувала група "Тінь сонця". Але після того, як ця пісня стала гімном для збірної України з футболу під час Євро-2016, Усик відмовився від неї. Натомість для нього спеціально була написана пісня "Браття" Василем Жаданом. Вперше під цю пісню Усик вийшов на поєдинок проти Марко Хука у чвертьфіналі Всесвітньої боксерської Суперсерії.

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Пісня "Браття", під яку Усик виходить в ринг

Варто зазначити, що у цій пісні є наступні слова:

А ми браття, як соколи,

В вольнім виросли краю

Не дамо свій край нікому,

Краще згинемо в бою.



Та ще рано нам вмирати,

Бо роботи через край.

Бий у барабан, козаче,

Та гучніш, сурмаче, грай

Саме під цю пісню Усик виходив і під час зважування у Москві на площі.

Вихід Усика на зважування у Москві