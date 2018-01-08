Під єпархію УПЦ МП у Вінниці принесли труну

У Вінниці до будинку Вінницької єпархії УПЦ Московського патріархату принесли іграшки та труну.

Про це повідомляє "20 хвилин".

В акції взяли участь близько 10 людей. Вони розмістили на паркані плакати з різноманітними написами і поклали дитячі іграшки.

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Акція присвячена трагічним подіям, які сталися 31 грудня у Запоріжжі. Тоді чоловік напідпитку вистрибнув з вікна багатоповерхового будинку і впав на 2-річну дитину. Малюк загинув. Під час похорону священик УПЦ МП Євген Молчанов відмовився відспівувати мертвого хлопчика, попри вмовляння батьків.