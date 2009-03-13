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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Підготовка до балу

15:43, 13 березня 2009 270

До Віденського балу доба - дами уже підібрали вечірні сукні, кавалери - продумали план дій - романтика і чарівні ритми оркестру лунатимуть у національній опері цього суботнього вечора.

Світська еліта, бізнесмени, спортсмени і представники шоу бізнесу зберуться тут у суботу - себе показати - та на інших подивитися. Хтось вперше виведе у світ свого нащадка, хтось - покаже нові коштовності. Але головне цього вечора - танець. Не особливо впевнені у своїх силах мають можливість покращити власні танцювальні здібності за день до балу. Навчити танцювати можна будь-кого , каже маестро Чапкіс - тож на заваді може стати хіба що...зріст партнерів.Григорій Чапкіс (танцмейстер): “Вона не танцює зі мною, принаймні, тому, що ми танцюємо у вузькому крузі, а публічно ми не можемо танцювати тому що вона набагато вище за мене. Вона у мене дуже красива молода і тому я соромлюся з нею танцювати, а у вузькому крузі ми танцюємо, вона майстер спорту, вона добре рухається”.Алла Шлапак (депутат Київради): “На привеликий жаль ,я була найвищою дівчиною в школі і партнери всі були нижчі на голову”.Віденський та повільний вальси, фокстрот, танго, квік-степ, полька, румба, самба і ча-ча-ча - усього танцювальної ночі оркестр виконає близько 70 композицій. Аби не осоромитися, танцюристам доведеться нелегко - тож більшість уважно дослухається до зауважень найдосвідченішого танцюриста країни.Діана Дорожкіна (дизайнер одягу): “Чапкіс, він вже вміє керувати партнеркою саме в танці, мій чоловік уміє керувати партнеркою в житті, тому це набагато складніше”.Головне, що радять дамам, які збираються на бал - підбирати взуття не тільки за критерієм краси - а й зручності. Хто про це не знав - не витримав і до середини тренування.Віденський бал відбудеться у суботу, 14 березня в національній опері України. Вартість квитка, за умови дотримання дрес-коду - сукня повної довжини у дам і смокінг з метеликом у джентльменів - від півсотні до півтори тисячі гривень.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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