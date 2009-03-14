Підготовка до саміту

У Великобританії відкрився саміт міністрів фінансів країн “Великої двадцятки.

Глави фінансових відомств 20-ти найбільш економічно розвинутих країн світу обговорюють шляхи виходу з світової економічної кризи. Зустріч проводиться напередодні саміту глав держав "Двадцятки", який заплановано на початок квітня, і який також прийматиме Великобританія. Відтак, пропозиції які вироблять міністри стануть орієнтиром для обговорення на форумі в квітні. Британський міністр фінансів Алістер Дарліг окреслив 3 основі завдання форуму: це - стимулювання економічного росту і стабілізація фінансової системи; по-друге - реформування глобальної системи фінансового регулювання; по третє - реформування міжнародних фінансових інститутів, аби просилити їх підзвітність і здатність допомогти країнам, що розвиваються. Зокрема, учасники форуму запропонували збільшити активи МВФ, з 250 мільярдів доларів до 750 мільярдів. Та все ж, вважають фахівці, проблеми, які обговорюватимуть міністри і їх подальше коригування в рамках саміту не зможуть обійтися без протекціонізму, від якого так відхрещуються країни-учасниці саміту "Двадцятки".