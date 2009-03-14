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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Підготовка до саміту

Фінансові ринки 11:51, 14 березня 2009 255

У Великобританії відкрився саміт міністрів фінансів країн “Великої двадцятки.

Глави фінансових відомств 20-ти найбільш економічно розвинутих країн світу обговорюють шляхи виходу з світової економічної кризи. Зустріч проводиться напередодні саміту глав держав "Двадцятки", який заплановано на початок квітня, і який також прийматиме Великобританія. Відтак, пропозиції які вироблять міністри стануть орієнтиром для обговорення на форумі в квітні. Британський міністр фінансів Алістер Дарліг окреслив 3 основі завдання форуму: це - стимулювання економічного росту і стабілізація фінансової системи; по-друге - реформування глобальної системи фінансового регулювання; по третє - реформування міжнародних фінансових інститутів, аби просилити їх підзвітність і здатність допомогти країнам, що розвиваються. Зокрема, учасники форуму запропонували збільшити активи МВФ, з 250 мільярдів доларів до 750 мільярдів. Та все ж, вважають фахівці, проблеми, які обговорюватимуть міністри і їх подальше коригування в рамках саміту не зможуть обійтися без протекціонізму, від якого так відхрещуються країни-учасниці саміту "Двадцятки".  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 березня 2009
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