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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Підготовка до виборів

Фінансові ринки 18:31, 18 березня 2009 193

НАТО не вистачає військ для проведення виборів в Афганістані.

Генсек альянсу Яап де Хооп Схеффер на зустрічі з афганським президентом повідомив, що для забезпечення порядку під час голосування коаліції необхідно додаткові 4 тисячі солдатів.Яап де Хооп Схеффер (генеральний секретар НАТО): "2009 буде визначальним для Афганістану, зокрема через вибори, які повинні бути вільними та чесними. Ми зробимо усе, аби кожен мешканець країни зміг проголосувати".В свою чергу, президент Афганістану Хамід Карзай закликав міжнародну спільноту не втручатись до справ країни напередодні президентських виборів.Хамід Карзай (президент Афганістану): "Афганістан ніколи не стане країною-маріонеткою. До Афганістану необхідно ставитись із повагою, ми поважатимемо наших союзників і рухатимемось у перед".Вибори президента відбудуться у серпні цього року. Раніше, голосування призначили на березень, однак через погрози бойовиків руху "Талібан" влада перенесла дату виборів. Зазначимо, нині у складі коаліційних сил на території Афганістану перебуває понад 60 тисяч військовослужбовців.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 18 березня 2009
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