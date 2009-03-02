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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Підготовка до Євро-2012

19:42, 2 березня 2009 273

Україна не допустить, щоб матчі Євро-2012 приймало більше польських, аніж українських міст.

На засіданні Координаційної ради з питань підготовки та проведення чемпіонату з футболу, Президент Віктор Ющенко наголосив, що до 8 травня цього року в Україні вже 4 міста відповідатимуть критеріям програми-підготовки до Євро, а тому кількість міст, які прийматимуть чемпіонат від обох країн буде однаковою.Віктор Ющенко (Президент України): “ Для нас принципово, щоб той фундаментальний паритет, який закладений в концепцію підготовки Україною і Польщею сумісно Євро-2012, щоб він був до останньої точки виконаний. В нас є всі підстави забезпечити нормальну своєчасну підготовку”.Крім того Президент дав уряду 20 днів на те, щоб розробити та схвалити комплексний план заходів на 2009 рік з підготовки Євро-2012. Цьогоріч, на думку Віктора Ющенка, варто зосередити увагу на проблемних завданнях, зокрема, вирішити проблеми з будівництвом стадіонів у Києві та Львові, а також нарешті розпочати реконструкцію дніпропетровського та львівського аеропортів. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 березня 2009
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