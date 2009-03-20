Підготовка до ЄВРО-2012

Львів збудує новий стадіон до Євро-2012 раніше передбаченого терміну.

За словами голови Львівської облдержадміністрації Микола Кметя, місто матиме в запасі два тижні до початку перевірки споруди інспекторами УЄФА. Зараз будівельники працюють у дві зміни, та найближчим часом запровадять і третю. Це допоможе збудувати стадіон швидше, а також стане стимулом для будівельників в умовах масового безробіття.Микола Кміть (голова Львівської облдержадміністрації): “Поруч з стадіоном, щось подібне є у Донецьку,всі ці люди які в три зміни працюють мають можливість проживати, тому обмін кадрами мобільний тому і швидкість. Знову ж таки ,все направлено на швидкість будівництва,300-400 працівників буде задіяно на будівництво стадіону і це на два роки”.Контролювати хід будівельних робіт з 1 квітня зможе кожен охочий - "живу" трансляцію того, що відбувається на буд майданчику, можна буде побачити в мережі Інтернет. Зазначимо, остаточно українські міста, які прийматимуть Євро-2012 буде визначено 8 травня у Швейцарії. Саме тоді у штаб-квартирі УЄФА футбольні чиновники оберуть чотири з шести міст нашої країни, де проходитимуть матчі.