Підконтрольний Кремлю суд оголосив нові обвинувачення Чийгозу

Нову редакцію обвинувального висновку у справі "26 лютого" оголосив прокурор на засіданні підконтрольного Кремлю Центрального райсуду 25 грудня.

Про це інформує "Крим.Реалії".

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У документі йдеться про те, що заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз є "організатором масових заворушень" під Верховною Радою Криму.

Підсудні Мустафа Дегерменджі, Алі Асанов, Ескендер Емірвалієв, Талят Юнусов і Ескендер Кантеміров, підкоряючись "вимогам, які передавало керівництво Меджлісу, грубо порушували громадський порядок, супроводжуючи свої дії насильством".

Наступне засідання призначено на 11 січня 2018 року.

До слова, у місті Сімферополь в анексованому Росією Криму російські силовики проводять обшуки на двох вулицях міста – Дарвіна і Хайрі Емір-Заде.