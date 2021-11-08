За словами адвокатки винуватця аварії Інни Данилової, мама хлопця просто боїться приїжджати з-за кордону, оскільки нібито отримує погрози. Водночас батько не може потрапити до СІЗО, бо невакцинований.

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Адвокатка написала заяву через погрози

Інна Данилова заявила, що нібито отримує погрози ще з того моменту, від коли її ім'я назвали у ЗМІ. Адвокатка також розповіла, що спершу її заяву правоохоронці начебто не приймали, однак 5 листопада таки відкрили кримінальну справу, по якій вона проходить як потерпіла. Данилова скаржиться, що охорони їй так і не надали.

Водночас мама 16-річного хлопця, який вчинив смертельну ДТП, також боїться через погрози повертатися до України. Про це розповіла адвокатка.

Змінилися умови відвідування СІЗО. Складність у чому — тато невакцинований. Рішення ж ухвалили, але як це робитиметься, я, чесно кажучи, не уявляю. Без тата ми не проведемо слідчу дію. Тому татові треба зробити ПЛР-тест. Мама не приїхала, вона боїться приїжджати. Людина просто шокована,

– заявила Данилова.

Напередодні адвокат потерпілих заявляв, що у винуватця аварії примусово візьмуть кров на аналіз.

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