Підлітки утекли з притулку у Львові: деталі

Уночі проти 5 серпня у Львові з притулку для неповнолітніх, який розташовується на вулиці Левандівській, 17B, утекли два вихованці 16-17 років – Владислав Поліщук і Геннадій Кіпер. Наразі їх розшукують правоохоронці.

Про це повідомив координатор громадської організації "Варта 1", депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

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За його словами, наразі обидвох утікачів розшукує Залізничний райвідділ поліції.

Також він оприлюднив прикмети та фотографії підлітків:

– Поліщук Владислав Сергійович народився 11 листопада 2000 року. Був одягненим у чорні спортивні штани, чорну футболку з надписом АIRO та чорні кросівки з білою підошвою. Має 180 сантиметрів зросту, русяве волосся та тату на правій руці.

– Кіпер Генадій Андрійович народився 12 жовтня 2001 року. Був одягненим у чорні джинси, чорну футболку з сірими смугами, темно-сірі кросівки. Має 165 сантиметрів зросту та темне волосся. Худий.

"У разі встановлення місця перебування останніх просимо повідомити за номером 102", – додав Зінкевич.