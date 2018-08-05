16:16
5 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
30°C 19°C
  • понеділок
    25°C 18°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Підлітки утекли з притулку у Львові: деталі

393 Читать новость на русском
У Львові з притулку для неповнолітніх утекли два вихованці 16-17 років
У Львові з притулку для неповнолітніх утекли два вихованці 16-17 років / Соцмережі

Уночі проти 5 серпня у Львові з притулку для неповнолітніх, який розташовується на вулиці Левандівській, 17B, утекли два вихованці 16-17 років – Владислав Поліщук і Геннадій Кіпер. Наразі їх розшукують правоохоронці.

Про це повідомив координатор громадської організації "Варта 1", депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Читайте також: Із колоній на Житомирщині втекли двоє ув'язнених: подробиці

За його словами, наразі обидвох утікачів розшукує Залізничний райвідділ поліції.

Також він оприлюднив прикмети та фотографії підлітків:

– Поліщук Владислав Сергійович народився 11 листопада 2000 року. Був одягненим у чорні спортивні штани, чорну футболку з надписом АIRO та чорні кросівки з білою підошвою. Має 180 сантиметрів зросту, русяве волосся та тату на правій руці.

– Кіпер Генадій Андрійович народився 12 жовтня 2001 року. Був одягненим у чорні джинси, чорну футболку з сірими смугами, темно-сірі кросівки. Має 165 сантиметрів зросту та темне волосся. Худий.

"У разі встановлення місця перебування останніх просимо повідомити за номером 102", – додав Зінкевич.

Нагадаємо, що у місті Рожище у притулку для дітей, які потрапили у складні життєві обставини, у 10 вихованців виявили сліди побиття та крові на одягу. Ще 3 дітей заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи. Також, за словами, омбудсвумен Людмили Денісової, з 2013 року тут зникли безвісти 7 осіб. 

Теги: Кримінальні новини Новини України Діти і неповнолітні Новини Львова
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
сьогодні, 16:01 Як b2b-платформа допоможе малому та середньому бізнесу на Сході
Блог Медіа
Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
сьогодні, 13:00 Відтерміновані рейси туристів: чому так стається та хто у цьому винен
Тетяна Острікова
Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
сьогодні, 12:01 Хто і чому буде голосувати "за гречку"?
Ольга Бродська
Засмагати чи ні: найпоширеніші міфи про засмагу
сьогодні, 11:02 Засмагати чи ні: найпоширеніші міфи про засмагу
2216
Без Мерилін Монро 56 років: 8 фактів про секс-символ, які вас здивують
сьогодні, 09:13 Без Мерилін Монро 56 років: 8 фактів про секс-символ, які вас здивують
Настя Сукач 8274
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Жорстокий напад на школярку в Одесі: опубліковано фото учасниці побиття
 4 серпня , 20:53
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Фінал Кубка України відбудеться в Сумах
 22 липня 2016 , 22:22
Поточний склад "Реала" – найкращий за останні 20 років
 3 вересня 2016 , 10:30
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук