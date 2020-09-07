На Дніпропетровщині підліток заради епічного відео зістрибнув з потяга під час руху в річку. Під час стрибка юний екстримал мало не врізався у металеву балку, яка утримує конструкцію моста.

Під час виконання свого трюку хлопець мало не розбився. Про це він сам написав у соцмережі, повідомляє ТСН.

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Це було жорстко. Я мало не здох, бо ледве не врізався у балку, яка тримає міст. Ви готові це побачити?

– написав підліток.



Свій "подвиг" екстримал висвітлював у мережі / Скриншот ТСН

Відео зі стрибком налякало та обурило українців. У мережі вони залишили багато гнівних коментарів, адресованих екстрималу. Пропонуємо найяскравіші:

"Ти що коїш? Про батьків хоча б подумав. Одна миттєва дурість може горя і тобі, й родині на все життя наробити";

"А тоді будемо усім світом гроші на лікування та реабілітацію збирати";

"Іноді такі експерименти можуть закінчитися дуже плачевно. Скільки дітей, скільки підлітків хочуть жити, борються зі страшними хворобами, а тут на рівному місці міг би розбитися";

"Це природний відбір так працює? Включи мозок, що ти твориш".

Дивіться відео стрибка: