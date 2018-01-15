Підліток випадково вбив свого друга на Волині: деталі трагедії

На Волині підліток через необережність застрілив 16-річного односельця.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції у Волинській області.

Трагедія сталась близько 17 години 14 січня у Володимир-Волинському районі. Як з'ясували правоохоронці, 15-річний хлопець витягнув батькову рушницю та випадково вистрілив своєму другу в голову. Від отриманих травм неповнолітній помер миттєво.

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Відомо, що мисливська рушниця марки "ИЖ-17" не була зареєстрована відповідно до законів. Відтак батько хлопця буде притягнутий до адміністративної відповідальності за неналежне зберігання зброї.

Наразі за фактом вбивства за необережністю відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років.