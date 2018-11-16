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      Підняв гармату і вогонь! Ветеран війни розробив новий пристрій для ЗСУ

      1906
      Клінометр
      Клінометр / savelife.in.ua

      Інструктори фонду "Повернись живим" розробили новий пристрій для Збройних Сил України.

      Пристрій схожий на невеликий блок із цифрами, називається клінометр (інклінометр), і це – розробка ветерана війни на Донбасі, інструктора фонду Андрія Моруги та команди Графічно-розрахункового комплексу (ГРК) "Броня". Клінометр – аналог танкового бокового рівня. Його приблизна ціна – 2800 гривень.

      Клінометр допомагає оператору-навіднику бойової машини та економить час у розрахунках координат цілі. Тепер, за словами Моруги, щоб влучити у мішень, навіднику потрібно просто підняти гармату до відповідних показників, які за допомогою спеціальної програми визначає його командир.

      Нині розробка ще проходить випробування. В майбутньому клінометр буде допомагати захисникам України адекватно відповідати на збройні провокації бойовиків.

      Читайте також: Українські військові отримають нову партію модернізованої техніки 

      Автор: Повернись живим
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України Зброя
      Джерело: 24 Канал
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