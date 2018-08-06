Підозрюваний у вбивстві Вороненкова знепритомнів під час судового засідання

У понеділок, 6 серпня, через півтора року після розслідування вбивства Вороненкова, суд мав розпочати розгляд справи. Однак, засідання перенесли через те, що один із підозрюваних Ярослав Тарасенко несподівано знепритомнів у залі суду.

Вбивство яке сколихнуло всю країну – півтора роки тому у центрі столиці кілер застрелив колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Посібники кілера втекли, але пізніше двох підозрюваних спіймали і відправили до СІЗО.

Читайте також: Вбивство Вороненкова: прокуратура повторно направила в суд звинувачувальний акт

Ярослав Тарасенко – один з фігурантів справи вбивства Дениса Вороненкова досі мовчить, навіть коли до нього звертається суд. Замість нього говорить інший підозрюваний – Олександр Лось. Однак несподівано його промова обривається.



Тарасенко несподівано знепритомнів. Ймовірно це сталось через голодування, яке підозрюваний оголосив 15 днів тому. Він не вважає себе винним, тому і протестує. Хоча докази вказують на інше – саме Тарасенко ймовірно був водієм кілера.



Тарасенко несподівано знепритомнів під час судового засідання

Другий фігурант справи Олександр Лось також заперечив свою провину. Прокуратура раніше називала Лося співорганізатором вбивства. Більше того адвокат визнав, що його підзахисний 23 березня 2017-го, в день злочину, був у Києві.

Читайте також: ГПУ розкрила вбивство екс-депутата Держдуми Вороненкова: встановила навіть замовника

Справа напрочуд важлива для України, адже Вороненков був чи не єдиним свідоком, з Російського політичного кола, у справі про держзраду Януковича. Він мав дати свідчення про домовленості президента втікача з кремлівським керівництвом щодо введення російських військ на територію України.

Справу, за півтора року розслідування, нарешті повинні були розглянути у суді. Однак, знову перенесли, все через знепритомнення фігуранта. Її спробують розглянути знову вже 7 серпня.