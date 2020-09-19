Підозрюваного у нападі на ексбранця Кремля Володимира Балуха заарештували. Суд 19 вересня обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець у фейсбуці.

Важливо Побиття Володимира Балуха: ексбранець Кремля досі у медикаментозному сні

За словами Максимець, нападником виявився 32-річний мешканець Київщини. Він повністю визнав свою вину та відмовився від адвоката. Обвинувачений зазначив, що конфлікт із потерпілим "відбувся на побутовому ґрунті".

Його звинуватили за статтею 121 про умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Дніпровський районний суд заарештував на 2 місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Володимиру Балуху. Суд не визначав альтернативи триманню під вартою,

– написала речниця прокуратури.

Зауважимо, що максимальне покарання за статтею 121 передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Побиття Володимира Балуха: головне

Кримського активіста та колишнього політв'язня Кремля знайшли непритомним 9 вересня . Напередодні його побила група чоловіків.

. Напередодні його побила група чоловіків. Ексбранця Кремля госпіталізували у важкому стані та прооперували. Лікарі діагностували в активіста тяжку травму голови, перелом ключиці та руки.

та прооперували. Лікарі діагностували в активіста Згодом колишній політв'язень Роман Сущенко повідомив, що слідство розглядало чотири основні версії нападу на Балуха.

За словами нардепки Ірини Геращенко, Балух перебуває у стабільно важкому стані, для його відновлення потрібно багато часу.