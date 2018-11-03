Підозрюють у держзраді: у Києві затримали екс-голову Апеляційного суду Криму
У суботу, 3 листопада, у Києві затримали колишнього голову Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука, якого підозрюють у державній зраді. Українські правоохоронці розшукували Чорнобука ще з липня 2018 року.
Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на речницю СБУ Олену Гітлянську.
Фотографію із затримання Чорнобука у Facebook опублікувала журналістка Євгенія Моторевська.
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Раніше генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що екс-голові Апеляційного суду Криму вручили підозру у державній зраді. Чорнобук здійснював підривну діяльність, зокрема допомагав перейти кримським судам на здійснення правосуддя на підставі законодавства Росії.
За версією слідства, під час анексії Росією Криму Чорнобук співпрацював з окупаційною владою. Зокрема, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вивчати законодавство Росії та отримувати російські паспорти.
Сам Чорнобук відкидає звинувачення у сепаратизмі.