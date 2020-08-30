Правоохоронці оприлюднили фото та пірзвища двох підозрюваних, яких розшукують через підпал авто журналістів програми "Схеми". Правоохоронці обіцяють зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності всіх причетних до злочину.

Відповідну інформацію оприлюднив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй фейсбук-сторінці.

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Що відомо про розшукуваних підозрюваних

Одного з чоловіків звати Юрій Проценко. За даними поліції, йому 29 років. Інший підозрюваний – 34-річний Дмитро Ободовський.

Розшукуємо двох "джентльменів" за організацію підпалу автівки програми "Схеми". Це на додачу до раніше заарештованого Броварським судом,

– зазначив Нєбитов.



Юрій Проценко / Скриншот з сайту поліції



Дмитро Ободовський / Скриншот з сайту поліції

За словами Нєбитова, правоохоронці встановлюють замовників злочину. Він переконаний, що це "особи, яким було вигідно створити напругу між владою, правоохоронцями і журналістами".

Керівник поліції Київщини також додав, що наступного тижня раніше затриманим підозрюваним оберуть запобіжні заходи.