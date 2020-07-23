Поліція розпочала кримінальне провадження через підпал будинку активіста Віталія Шабуніна за статтею про умисне знищення або пошкодження майна. Однак антикорупціонер вважає інцидент замахом на життя.

Адвокатка активіста Олена Щербань під час зустрічі із журналістами заявила, що коли представники Шабуніна подивились все на місці пожежі та послухали свідків, то прийшли до висновку, що це був саме замах на життя людей, які перебували в будинку, повідомляє 24 канал.

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Коли серед ночі до вашого будинку потрапляє такий пристрій, і коли точно відомо, що в цьому будинку сплять люди, це точно посягання на життя,

– зазначила вона.

Щербань додала, що у будинку живуть діти, але сьогодні, на щастя, їх не було. Тож адвокати вимагатимуть перекваліфікації справи.

Загалом Олена Щербань вважає, що поліція не повинна вести розслідування цієї справи, бо вона перебуває в підпорядкуванні глави МВС Арсена Авакова, якого Віталій Шабунін неодноразово критикував.

Сам Шабунін особисто двічі просив і ДСНС, і поліцію не розпочинати слідчі дії без його участі, але слідчі дії таки розпочалися на місці події без його участі. Водночас ні Шабунін, ні Щербан не уточнили, який слідчий орган має розслідувати справу.

Підпал будинку Шабуніна: що відомо

Будинок Віталія Шабуніна вночі 23 липня підпалили невідомі, ніхто не постраждав.

Шабунін заявив, що перед займанням біля входу у будинок пролунав вибух. Втім, він відразу виключив імовірність вибуху газу.

С півзасновниця ГО "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк заявила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки.

Однак у поліції додали, що зможуть зробити висновки тільки після експертизи.

Рідні Шабуніна пов'язують випадок з його антикорупційною діяльністю.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.

Винуватцю загрожує позбавлення волі від 3 до 10 років