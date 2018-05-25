Підпал авто у центрі Києва: постраждала пов'язує з помстою ОСББ

Жителька одного зі столичних житлових комплексів вважає, що її автомобіль спалили через скаргу до суду на ОСББ.

Власниця авто Оксана Пархоменко переконує, що автівку підпалили. Каже, на колесі знайшли ганчірку, яка скоріш все просочили пальним. Підозрює, що це була помста. Адже не так давно разом з сусідами подали позов до суду на ОСББ, яке вважають фіктивним.

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Також декілька днів тому всім мешканцям прийшли листи зі списком активістів, і попередженням, якщо щось трапиться з будинком – винні лише вони.

Про те, що у них вже є ОСББ – мешканці дізнались випадково, коли вирішили його створити. Самопроголошене об’єднання всі справи передало приватній організації. Кажуть, були б і не проти такої схеми, якби все злагоджено працювало.

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