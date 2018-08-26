Підпал виноградників на Одещині: деталі розслідування
Продовження скандальної історії із підпалом виноградників на Одещині. Напередодні винороб Крістоф Лакарен заявив, що його угіддя підпалили. 20 гектарів знищено. Тим часом поліція та рятувальники заявили, що горіла насправді трава і навіть не відкрили кримінальне провадження.
Наші журналісти поїхали в Шабо – саме там виробляє вино француз. Поспілкувались з потерпілим і на власні очі побачили спалений виноград. Французький винороб Крістоф Лакарен живе та працює в Україні вже 13 років. Він придбав своє угіддя неподалік від селища Шабо, добре відомого своїми виноградниками та родючими землями. Саме тут француз зібрав 130 гектарів землі, на якій і вирощує виноград.
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На орендованих землях Крістоф запровадив свій власний метод вирощування винограду – він залишає поле з високою травою та кущами, адже переконаний – так ягода тримає вологу та виростає найкращою для виробництва винного продукту.
За такий спосіб вирощування винограду Крістофа критикують місцеві підприємці. Заявляючи, що на цих полях нічого не росте і намагаючись забрати землю під свої бізнесові потреби.
Претендентів на розподіл цих паїв декілька – впевнений винороб. На його думку, саме хтось із них зробив умисний підпал відразу у трьох місцях на полях з виноградниками. Дочка Крістофа навіть знайшла ймовірні докази поруч.
Згоріла частина виноградника
За підрахунками винороба, вогонь знищив близько 20 гектарів виноградників. Звернення до поліції результатів не дали – там не бачать підстав відкривати карну справу і повідомили, що проводять перевірку за фактом займання виноградників. Та оприлюднили наступну інформацію: рятувальники також не вважають загорання чимось серйозним, стверджуючи, що замість виноградників горіла суха трава.
Площа пожежі склала не більше 1 гектара. Зараз встановлюється правовласник даної території. Територія повністю захаращена, тому сказати кому вона належить та, що вона обробляється належним чином – неможливо,
– зазначив заступник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій Одещини Олександр Крицький.
Такі закиди обурили винороба. Каже, аби особисто продемонструвати завдані збитки, запросив на зустріч і голову району, і правоохоронців і рятувальників, втім у призначений час ніхто так і не з'явився.
Винороб запевняє – висока трава на полі це власний метод вирощування винограду
Винороб все ж таки сподівається на справедливе розлідування підпалів та допомогу від місцевої влади у захисті унікальних виноградників. Він написав звернення до керівника Одеської обласної адміністрації та до президента України. Адже, саме Петру Порошенку Крістоф Лакрен раніше особисто розповідав про тиск з боку чиновників і просив втрутитися у ситуацію.