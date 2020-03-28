Підприємство Бахматюка на Прикарпатті закупило обладнання і матеріали для місцевих лікарень

Підприємство ТОВ «Агрокомпанія Прикарпаття», що входить до структури одного з найбільших агрохолдингів України "Укрлендфармінг" (UkrLandFarming) бізнесмена Олега Бахматюка, закупило для медичних закладів Івано-Франківщини обладнання і матеріали, необхідні в умовах епідемії коронавіруса в Україні.

Про це повідомляють "Українські новини".

Представники підприємства ТОВ "Агрокомпанія Прикарпаття" агрохолдингу "Укрлендфармінг" передали Івано-Франківській міській клінічній лікарні медичне обладнання (дезинфікатор) та витратні матеріали для проведення обробки приміщень лікарні. Це необхідно в першу чергу для захисту медичного персоналу, що контактує з хворими пацієнтами, так як вони знаходяться в основній групі ризику, розповідають в лікарні.

"Ми вдячні за таку допомогу, адже кількість хворих щодня збільшується", – говорить головний лікар "Івано-Франківської міської клінічної лікарні" Тарас Масляк.

Як повідомили в пресслужбі агрохолдингу, за такою допомогою до підприємств "Укрлендфармінг" зараз звертаються медзаклади практично з усієї України. Зокрема підприємство "Агрокомпанія Прикарпаття" також надає допомогу Обласному клінічному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф для придбання захисних костюмів для всіх бригад швидкої допомоги в області, Городенківській центральній районній лікарні та Монастириській районній лікарні в Тернопільській області допомагає з придбанням апаратів штучної вентиляції легень, а для Чемеровецької районної лікарні в Хмельницькій області закупило 4 ультразвукові інгалятори.

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших українських агрoпрoмислoвих хoлдингів, який займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL) та тваринництвом в 22 регіонах України. Власником агрохолдингу є український бізнесмен Олег Бахматюк.