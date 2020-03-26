Підприємство Бахматюка придбало лабораторне обладнання для лікарні в Гадячі

Підприємство "Агро-Край", що входить до структури агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, придбало лабораторне обладнання для отримання екстреної діагностичної інформації в лабораторію Гадяцької центральної районної лікарні.

Повідомляють "Українські новини".

ТОВ "Агро-Край" передало Гадяцькій районній лікарні лабораторне обладнання – аналізатор газів крові та електролітів вартістю 340 тис. грн, повідомляє тижневик "Рідне місто - Гадяч". Це обладнання, аналізатор газів крові та електролітів, буде використовуватися клініко-діагностичною лабораторією лікарні для отримання екстреної діагностичної інформації щодо пацієнтів, які знаходяться в критичному стані.

"Це обладнання нам дуже потрібне, – говорить завідувачка клініко-діагностичною лабораторією Лариса Вельбой. – Такого обладнання у нас ніколи не було. Обстеження проводитимуться для усіх хворих, що знаходяться у реанімаційному відділенні".

За словами Лариси Вельбой, пристрій допомагає проводити аналізи на наявність іонів натрію, калію і кальцію, дозволить робити заміри рівню гемоглобіну і гематокриту, оцінку парціального насичення вуглекислим газом і киснем та вимірюватиме показники кислотно-основного аналізу крові.

Як повідомив директор ТОВ "Агро-Край" Олександр Колодяжний, це не останнє придбання для медичних закладів, яке планує підприємство, що працює на території району. "У структурі господарства Гадяцького району працює 770 людей. Крім того, маємо 10 тисяч пайовиків. Хочемо, щоб вони мали міцне здоров’я й отримували якісні медичні послуги тут, у нашій лікарні".

Як прокоментували в пресслужбі агрохолдингу "Укрлендфармінг", така допомога регіональним медичним закладам надається багатьма підприємствами, що входять до структури агрохолдингу. Окрім лабораторного медичного обладнання, на місцях агрохолдингом виділяються кошти на необхідні витратні матеріали та індивідуальні засоби захисту, на придбання апаратів штучної вентиляції легень, інгаляторів – в залежності від потреб конкретних медичних закладів під час епідемії коронавірусу в Україні.

"Укрлендфармінг" – один з найбільших агрохолдингів країни за розмірами земельного банку. Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах в 22 регіонах України. Група компаній займається вирощуванням зернових і олійних культур, насіння, тваринництвом і виробництвом яєць і яєчних продуктів (Avangardco IPL). Власником групи компаній "Укрлендфармінг" є український бізнесмен Олег Бахматюк.