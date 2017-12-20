Підприємців хочуть зобов’язати реєструвати офіційний e-mail

Суб'єкти господарської діяльності при реєстрації повинні задекларувати офіційну електронну адресу для взаємодії з держорганами, судами та іншими органами влади.

Відповідний законопроект схвалив Кабінет міністрів на засіданні 20 грудня, повідомляє "Інтерфакс".

Листи, які надходитимуть на таку адресу, вважатимуть надісланими офіційно та не вимагають додаткового документального підтвердження.

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Привласнення офіційної електронної адреси здійснюватиметься одночасно з держреєстрацією юрособи або набуття фізособою статусу підприємця.

В момент припинення діяльності здійснюватимуть архівування та збереження таких адрес з відповідними листами і повідомленнями.

У кабміні сподіваються на впровадження такої норми з 1 січня 2019 року.