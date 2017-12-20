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НЕГОДА В УКРАЇНІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підприємців хочуть зобов’язати реєструвати офіційний e-mail

16:35, сьогодні 1774 Читать новость на русском
Держустанови листуватимуться з підприємцями через e-mail
Держустанови листуватимуться з підприємцями через e-mail / Фото з відкритих джерел

Суб'єкти господарської діяльності при реєстрації повинні задекларувати офіційну електронну адресу для взаємодії з держорганами, судами та іншими органами влади.

Відповідний законопроект схвалив Кабінет міністрів на засіданні 20 грудня, повідомляє "Інтерфакс".

Листи, які надходитимуть на таку адресу, вважатимуть надісланими офіційно та не вимагають додаткового документального підтвердження.

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Привласнення офіційної електронної адреси здійснюватиметься одночасно з держреєстрацією юрособи або набуття фізособою статусу підприємця.

В момент припинення діяльності здійснюватимуть архівування та збереження таких адрес з відповідними листами і повідомленнями.

У кабміні сподіваються на впровадження такої норми з 1 січня 2019 року.

Теги: Новини України Бізнес Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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