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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підстави для виборів

16:31, 7 квітня 2009 253

Міністр юстиції не бачить жодних підстав для дочасних виборів до Ради.

Правових підстав для проведення дострокових парламентських виборів наразі немає - переконаний міністр юстиції Микола Оніщук. На думку головного юриста, не можуть створити підстав для розпуску парламенту і блокування роботи парламенту певними політичними силами.Микола Оніщук (міністр юстиції України): "Коли ми говоримо про можливість відповідного рішення Президентом, як це передбачено Конституцією, воно можливе виключно за наявності підстав, передбачених Конституцією України. Парламент має створити відповідні передумови для того щоб міг бути виданий указ про дострокове припинення повноважень або виникли такі умови, наприклад пов’язані з рішенням КС." Йдеться про подання Президента до Конституційного суду, в якому він просить роз’яснити, чи законним є оголошення про створення нової коаліції без формування нового уряду. Відтак не створення нового Кабінету міністрів може бути підставою для розпуску парламенту. Що ж до постанови парламенту про призначення на 25 жовтня президентських виборів, то вона буде чинною, доки Конституційний суд її не скасує, - заявив Микола Оніщук. Вищезгадана постанова набула чинності у вівторок, 7 квітня, тож Центральна виборча комісія відсьогодні розпочала підготовку до виборчого процесу. Відповідно до дати президентських виборів, офіційний старт передвиборчої кампанії припадає на 27 червня.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 квітня 2009
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