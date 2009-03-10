Підсудний екс-суддя

Людина у масці та бронежилеті - колишній суддя Ігор Зварич.

Раніше звичні мантію та кабінет головного судді Львівського апеляційного суду нині змінили наручники та ґрати. Затриманого у понеділок ввечері Зварича везли до Печерського райсуду як належить: з собаками, автоматами, у броньованих авто.Його бережуть як "зіницю ока". Мовляв, колишній суддя знає багато, а тому його свідчення у суді для певних людей можуть видатись вельми небезпечними. Втім справу Зварича затягувати не будуть, певен міністр юстиції. Каже, надто вже показова вона.Микола Оніщук (міністр юстиції): "Слідство вже має достатньо доказів, інформації точніше, про причетність судді Зварича до вчинення кримінально-карних діянь. Я проти того щоб це був соросуд, але якщо докази зібрані, не думаю що це буде розтягнута процедура".Сценарій затримання Зварича нагадував сценарій кіно: спецназ інсценізував пожежу у будинку, де переховувався колишній суддя. Приїхали пожежні автомобілі, а бійці "Альфи" по драбині залізли у вікно.Галина (сусідка І. Зварича): "Розбили верхнє скло, от я живу на 3 поверсі ситуація екстремальна. Під’їжджає машина, оголошують що пожежа".Марина Остапенко (прес-секретар СБУ): "Він був затриманий на даху будинку,де він переховувався від правосуддя. Співробітник спецпідрозділу "Альфа" на даху будинку,на горищі. На даний момент його передано слідчим генеральної Прокуратури він буде утримуватися в одному із слідчих ізоляторів тимчасового утримання".Ігор Зварич був у розшуку майже 3 місяці. Ще у грудні минулого року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуку кабінетів та помешкань Зварича і 6 його колег працівники СБУ знайшли 1 млн. доларів та 2 млн. грн. Пояснення тоді ще глави суду вразили всіх.