Підсумки доби на Донбасі: бойовики відмовилися від провокацій та дотримуються режиму тиші
За минулу добу ворог не здійснив жодної провокації на Донбасі. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.
Як минула доба 28 серпня
У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Про це повідомили у штабі ООС.
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28 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.
Ситуація станом на 29 серпня
У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність батьківщини, на Донбасі зберігається режим тиші.
Нині день, коли кожен українець повинен подякувати полеглим захисникам за мир у наших домівках та виявити пошану, схиливши голову під час хвилини мовчання. Герої живі, поки жива пам’ять про них. Згадаємо серцем усіх, хто віддав своє життя за волю та незалежність України,
– мовиться у повідомленні штабу ООС.
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Військовослужбовці Об'єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.