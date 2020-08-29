За минулу добу ворог не здійснив жодної провокації на Донбасі. Українські захисники продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.

Як минула доба 28 серпня

У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Про це повідомили у штабі ООС.

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28 серпня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано. Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

Ситуація станом на 29 серпня

У День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність батьківщини, на Донбасі зберігається режим тиші.

Нині день, коли кожен українець повинен подякувати полеглим захисникам за мир у наших домівках та виявити пошану, схиливши голову під час хвилини мовчання. Герої живі, поки жива пам’ять про них. Згадаємо серцем усіх, хто віддав своє життя за волю та незалежність України,

– мовиться у повідомленні штабу ООС.

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Військовослужбовці Об'єднаних сил й надалі дотримуються умов припинення вогню та готові реагувати на будь-які дії з ворожої сторони. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу