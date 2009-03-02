Підсумки голосування

КПРФ і ЛДПР вимагають відставки голови ЦВК В.Чурова

Думська опозиція Росії вимагає відставки голови ЦВК.Російські комуністи та партія опального Владіміра Жиріновського заявляють, що недільні вибори до регіональних зборів та місцевих органів влади у Росії були "безпрецедентними за кількістю" порушень. Так, лідер КПРФ Геннадій Зюганов каже, що його партія готова висловити "колективну недовіру" нинішньому главі російського Центрвиборчкому Владіміру Чурову.Зміни складу ЦВК обіцяють домагатися і у ЛДПР. Останнє голосування у Росії, як і очікувалося, не принесло ніяких несподіванок. Прем'єрсько-президентська партія "Єдина Росія" впевнено утримує перевагу. Майже у всіх 9 суб'єктах Російської Федерації, де у неділю обирали депутатів у законодавчі органи влади, участь у виборах брали лише думські партії.У Центрвиборчкомі стверджують, що в ході голосування грубих порушень на виявлено. Зазначимо, згідно з новим російським законодавством, партія-переможець на регіональних виборах, зможе висувати свого кандидата на посаду губернатора. Крім того депутати регіональних парламентів і органів місцевого самоврядування зможуть претендувати на крісла депутатів верхньої палати російського парламенту.