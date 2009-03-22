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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумки голосування

Фінансові ринки 12:26, 22 березня 2009 222

Президента Словаччини оберуть у другому турі виборів.

Низька явка виборців, яка, до слова, склала трохи більше 40 відсотків, не дозволила зробити це у першому турі. За підсумками голосування, що проходило у суботу, чинний глава держави і головний фаворит на виборах Іван Гашпаровіч здобув майже половину голосів виборців.Найсерйознішу конкуренцію йому складає представниця від опозиції Івета Радічова. 52-річна екс-міністр праці, сім'ї та соціального розвитку у випадку перемоги на виборах стала б першою жінкою-президентом Словаччини. У першому турі свій голос за неї віддали близько 37 відсотків виборців. Хто з цих двох кандидатів отримає перевагу за підсумками фінального етапу голосування стане відомо після 4 квітня, коли і відбудеться другий тур виборів. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 22 березня 2009
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