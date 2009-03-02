Підсумки саміту

Країни Євросоюзу відмовились від спільного антикризового плану.

На екстреному саміті у Брюсселі лідери держав ЄС відкинули ідею спільних скоординованих дій для порятунку країн східної Європи від економічної кризи. Як заявив прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек Тополанек, держави ЄС не потребують загальної програми допомоги, оскільки у кожної з них - свої проблеми. При цьому посадовець наголосив, що Євросоюз допомагатиме усім державам, які опиняться у скрутному становищі. Лідери ЄС також дійшли спільної думки, що плани порятунку банківських сфер та автомобільної промисловості не повинні мати протекціоністського характеру та завдавати шкоди економікам інших країн спільноти. Ці домовленості лідери країн Євросоюзу повинні погодити на наступному, плановому саміті, який відбудеться 18-19 березня.