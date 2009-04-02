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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумки саміту

Фінансові ринки 18:20, 2 квітня 2009 226

Трильйон на боротьбу з кризою.

Країни так званої "Великої двадцятки" домовилися виділити Всесвітньому банку та Міжнародному валютному фонду більше трильйона доларів для подолання наслідків глобальної економічної кризи. Повідомляє ВВС. Відповідна домовленість була досягнута на саміті лідерів країн "G-20" у Лондоні.У спільному комюніке учасників зустрічі вказані також країни, які порушують принципи вільної торгівлі, вдаючись до надмірного протекціонізму. Окрім того, підсумковий документ передбачає введення санкцій по відношенню до зон пониженого оподаткування, які не бажають приєднуватися до боротьби із відмивання коштів та ухилення від сплати податків.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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