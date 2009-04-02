Підсумки саміту

Трильйон на боротьбу з кризою.

Країни так званої "Великої двадцятки" домовилися виділити Всесвітньому банку та Міжнародному валютному фонду більше трильйона доларів для подолання наслідків глобальної економічної кризи. Повідомляє ВВС. Відповідна домовленість була досягнута на саміті лідерів країн "G-20" у Лондоні.У спільному комюніке учасників зустрічі вказані також країни, які порушують принципи вільної торгівлі, вдаючись до надмірного протекціонізму. Окрім того, підсумковий документ передбачає введення санкцій по відношенню до зон пониженого оподаткування, які не бажають приєднуватися до боротьби із відмивання коштів та ухилення від сплати податків.