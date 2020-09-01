У підсумковому випуску новин за 1 вересня станом на 18:00 – Верховна Рада урочисто відкрила четверту сесію. В перший день роботи найбільше розмов було про можливі кадрові ротації в Кабміні. Адже, як відомо, міністри провалили програму дій уряду. В мера Тернополя Сергія Надала виявили коронавірус. Наразі міський голова в задовільному стані, не потребує госпіталізації.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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