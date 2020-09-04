У підсумковому випуску новин за 4 вересня станом на 18:00 – помер на руках у поліцейських. У Миколаєві під час затримання поліцією помер чоловік. Завод родини Медведчука постачає нафтопродукти до США. Про таке стало відомо у ході розслідування програми "Схеми".

Також у випуску новин на 24 каналі: Студентів мінського лінгвістичного університету затримали прямо в стінах закладу. Вчора їх помітили на акціях протесту, а зранку вони заспівали в холі вишу "Марсельєзу". Австралія продовжила санкції проти Росії через агресію в Україні. Держава виплатила ​7,5 мільярдів гривень безробітним за час карантину. Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко.