У випуску новин за 26 серпня станом на 18:00 – в аеропортах різних українських міст перебувають сотні громадян Ізраїлю. Їх не пускають в Україну. Відомо, що хасидів тримають в аеропортах Києва, Одеси, Запоріжжя. В Україні зареєстрували 112 059 хворих на коронавірус. За минулу добу в країні померло 49 пацієнтів з COVID-19 – це найбільше від початку пандемії.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Міністерство цифрової трансформації представило новий портал – гід з державних послуг. Його основне призначення – надавати в одному місці інформацію про основні адміністративні послуги для українців.

Ураган Лаура спричинив зсув ґрунту в південній Луїзіані в США. Метеорологи віднесли ураган до 4 категорії та оцінили його як надзвичайно небезпечний.

Сьогодні зранку школярку зґвалтували у вбиральні ресторану McDonalds в самому центрі Чернігова. Підозрюваного чоловіка вже затримала поліція.

Нафтогаз почав підвищувати ціни на блакитне паливо для населення. Вже у вересні ціна за кубічний метр газу складатиме 4 гривні 73 копійки в рамках місячного контракту.