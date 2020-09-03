У випуску новин за 3 вересня станом на 18:00 – цьогоріч святкування Дня Незалежності коштувало коштувало у 6 разів більше за попереднє. Щонайменше 1,6 мільйона гривень. Печерський районний суд Києва санкціонував примусове списання коштів або арешт майна "Приватбанку" у випадку відмови виплачувати гроші компаніям Суркісів.

Також у випуску новин на 24 каналі: Під час ліквідації пожежі на Луганщині загинув військовий – старшина Артем Бондаренко. Посли G7 нагадали про необхідність прозорого та політично нейтрального відбору керівників антикорупційних органів. Нацбанк зберіг ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.