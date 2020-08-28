У підсумковому випуску новин за 28 серпня станом на 18:00 – Україна призупинила всі контакти з Білоруссю. За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, двосторонні відносини відновлять, коли ситуація не буде нести репутаційних, політичних та моральних наслідків. Уряд не буде впроваджувати жорсткі обмежувальні заходи по всій території України. Практикуватимуть лише адаптивний карантин.

Також у випуску новин на 24 каналі:

На кордоні з Литвою почалися масштабні навчання білоруських військ. Місцевих попередили про ймовірне перекриття руху на дорогах. В районі переміщуватимуть велику кількість військової техніки.

Поблизу Люботина, що під Харковом, невідомі розстріляли автобус. На щастя, ніхто не загинув. У транспорті їхали представники організації, якою керує одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.

Від сьогодні в Україну не впускатимуть іноземців, все через пандемію COVID-19. Правило діятиме щонайменше до 28 вересня. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів.

29 серпня в Україні – День пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни. Дата приурочена до виходу з оточення в Іловайську.