У підсумковому випуску новин за 7 липня станом на 18:00 – поблизу села Тишки Лубенського району невідомі підірвали автівку Укрпошти та поцупили понад 2,5 мільйона гривень. В результаті нападу постраждали 2 чоловіків. Сьогодні окупанти відновили роботу КПВВ Оленівка, що на лінії розмежування в Донецькій області.

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