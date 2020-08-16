У підсумковому випуску новин за 16 серпня станом на 21:00 – у Сан-Франциско та Нью-Йорку відбулась акція на підтримку протестувальників у Білорусі. Помер молодший брат президента США Дональда Трампа Роберт. Йому було 72 роки. Про це заявив Трамп у заяві на сайті Білого Дому.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Чемпіон Європи потрапив у моторошну аварію під час Велогонки. Ремко Евенпоель врізався в перешкоду, вдарився головою об стіну та впав з моста. На щастя, він залишився живий, утім отримав численні травми.

У Франції зафіксували рекордну добову кількість заражень на COVID-19.

Щонайменше 235 українців досі перебувають у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Збирається страйкувати і найбільше державне медіа. Сотні співробітників білоруської державної Белтелерадіокомпанії готові приєднатися до безстрокового протесту.