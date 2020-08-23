У підсумковому випуску новин за 23 серпня станом на 21:00 – російський опозиціонер Олексій Навальний проходить лікування в берлінській клініці, як гість канцлерки Ангели Меркель. Кількість хворих на COVID-19 в Індії перевищила 3 мільйони людей. Країна лідирує в світі за кількість нових випадків на добу.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Синьо-жовте знамено на висоту майже 100 метрів над водами Дніпра підняли і в Запоріжжі. Державний стяг здійнявся у небо на флагштоку, що стоїть на величезному кургані на високих хортицьких скелях.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на COVID-19.

Лукашенко в бронежилеті та з автоматом прилетів до своєї резиденції.