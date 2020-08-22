У підсумковому випуску новин за 22 серпня станом на 21:00 – у Києві попрощалися з видатним українським науковцем Борисом Патоном. За 101 рік він дуже багато працював. Зокрема, 58 років очолював Національну Академію Наук і розвивав вітчизняні інновації. Фахівці клінікии в Берліні проводять детальну діагностику Олексія Навального. Сьогодні зранку його доставили літаком у Німеччину.

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