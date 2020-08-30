У підсумковому випуску новин за 30 серпня станом на 21:00 – частина протестувальників під Палацом Незалежності у Мінську, де знаходиться резиденція Президента, розійшлися через рясну зливу. До цього туди, за різними підрахунками, прийшло від 100 до 200 тисяч людей. Попри невтішну статистику та карантин, українські школярі таки сядуть за парти 1 вересня.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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