Підсумковий випуск новин за 21:00: Ураган Лаура в США. Нейрочіп від Маска
У підсумковому випуску новин за 29 серпня станом на 21:00 – потужний ураган Лаура, який досягнув США, накрив штати Техас та Луїзіану. В результаті удару стихії загинули щонайменше 14 людей, серед них – 14-річна дитина. Чути недоступні людському вуху звуки та запам'ятовувати гігабайти інформації. Таке обіцяє Ілон Маск та його компанія "Нейролінк".
Також у випуску новин на 24 каналі:
Конституційний суд України 28 серпня визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ.
Офіційний Вашингтон закликав Москву вивести свої війська з Донбасу. Відповідну заяву розмістило посольство США у Києві у своєму твіттері.
Народному депутату від фракції "Слуга народу" Гео Леросу підпалили авто.