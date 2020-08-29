У підсумковому випуску новин за 29 серпня станом на 21:00 – потужний ураган Лаура, який досягнув США, накрив штати Техас та Луїзіану. В результаті удару стихії загинули щонайменше 14 людей, серед них – 14-річна дитина. Чути недоступні людському вуху звуки та запам'ятовувати гігабайти інформації. Таке обіцяє Ілон Маск та його компанія "Нейролінк".

Також у випуску новин на 24 каналі: Конституційний суд України 28 серпня визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ. Офіційний Вашингтон закликав Москву вивести свої війська з Донбасу. Відповідну заяву розмістило посольство США у Києві у своєму твіттері. Народному депутату від фракції "Слуга народу" Гео Леросу підпалили авто.