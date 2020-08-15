У підсумковому випуску новин за 15 серпня станом на 21:00 – оточення Александра Лукашенка вивчає можливість втечі до Росії. Щоправда такий сценарій можливий лише у разі відсторонення його від влади. Польща та США домовилися про посилення військової співпраці. У Варшаві підписали угоду, яка передбачає збільшення присутності американського військового контингенту в країні .

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