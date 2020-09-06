У підсумковому випуску новин за 6 вересня станом на 21:00 – у Мінську жорсткі затримання, "тітушки" з кийками вибивають двері. Українська делегація в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу назвала поранення військового поодинокою провокацією.

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За минулу добу в лабораторіях країни коронавірус виявили у 2 107 пацієнтів.

В Одесі розпочався останній етап підняття затонулого танкера Delfi. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Поблизу лінії розмежування двоє українських військових підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

Лікарям підвищать зарплати вже з вересня. Для цього з держбюджету виділили майже 6 мільйонів гривень.