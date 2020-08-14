У підсумковому випуску новин за 14 серпня станом на 22:00 – тим часом офіційний Мінськ передав Росії бойовиків "Вагнера". Про це повідомляє Генпрокуратура самої Російської Федерації. Лікарі запевняють, що у 2020 році вакцина від грипу важливіша, ніж будь-коли. Від COVID-19 вона не врятує, втім вбереже від подвійних епідемій і значно зменшить тиск на систему охорони здоров’я.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Запровадити санкції щодо Білорусі можуть і Сполучені Штати Америки. Про це повідомив Держсекретар США Майк Помпео. Передумов для долара по 30 немає – переконує Глава Міністерства фінансів Сергій Марченко. Кабмін змінив правила в'їзду в Україну. Відтепер до червоного списку відноситимуть країни, де кількість захворювань на 100 тисяч протягом останніх 2 тижнів перевищуватиме відповідну статистику в Україні.