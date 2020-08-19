У підсумковому випуску новин за 19 серпня станом на 22:00 – у віці 101 року помер український науковець Борис Патон. Його винаходами в галузях зварювальних процесів, металургії і технології металів користуються в усьому світі. Білоруси 11 днів поспіль виходять на протести. Вони масово скандують. що президент Лукашенко має піти.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Білорусі співробітників державного телебачення замінюють працівниками Russia Today та фрілансерами. Про такі кадрові зміни розповіли журналісти "Радіо Свобода".

Дмитро Пєсков заявив, що Білорусь поки не потребує військової допомоги від Росії. Так речник Путіна відповів на запитання журналістів щодо допомоги офіційному Мінську.

Україна відправила 5 тонн гуманітарної допомоги в Ліван. Повітряне судно завантажили медичними препаратами та пшеничним борошном. Саме такої допомоги просили ліванці.

Депутати пропонують створити тимчасому слідчу групу, яка розслідуватиме обставини справи з затриманими у Мінську бойовиками.