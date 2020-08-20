У підсумковому випуску новин за 20 серпня станом на 22:00 – у Кремлі відреагували на отруєння Олексія Навального. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков побажав опозиціонеру найшвидшого одужання. У Мінську вже 12 день тривають протести. Жінки з квітами утворили живий ланцюг і вітали авто, які проїжджали повз.

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