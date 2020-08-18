У підсумковому випуску новин за 18 серпня станом на 22:00 – gрезидент Франції Еммануель Макрон обгорив з Володимиром Путіним ситуацію в Білорусі. Президент РФ наголосив на неприпустимості втручання у внутрішні справи республіки й тиск на білоруське керівництво. Обмежити в'їзд хасидів в Умань просив міський голова. Олександр Цебрій ночував під ОП, щоб зустрітись з Володимиром Зеленським.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Білорусі знайшли мертвим 29-річного директора військово-історичного музею. Костянтин Шимшаков був членом виборчої комісії під час президентських виборів. Він відмовився підписати протокол про результати голосування.

Світлана Тихановська заявила, що ініціює створення координаційної ради для трансферу влади в Білорусі. Мовиться про зібрання представників громадянського суспільства країни.

На Харківщині готують 555 додаткових ліжок в лікарнях для хворих на COVID-19. Найбільше заповнені медзаклади саме в Харкові, у районах області відсоток набагато менший.

Обвинувальні акти вручили підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета – Андрію Антоненку та Юлії Кузьменко. Адвокати ще однієї підозрюваної Яни Дугарь відмовилися отримувати документ.