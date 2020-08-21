У підсумковому випуску новин за 21 серпня станом на 22:00 – корпорація Roshen відкидає звинувачення АМКУ. Як заявили в комітеті, компанія не має ніякого відношення до виробництва патоки і не зловживала монопольним становищем на ринку. Лукашенко звинуватив Вашингтон в організації протестів. Він висловив впевненість, що вирішить всі проблеми у найближчі дні.

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Російського опозиціонера Олексія Навального мають перевезти до німецької клініки. Дозвіл на транспортування дали російські лікарі.

Через ситуацію в Білорусі прикордонники посилено контролюватимуть межі України. Для охорони кордону залучили додаткові сили.

За весь час пандемії кількість інфікованих COVID-19 в Україні сягнула більше, ніж 100 тисяч випадків. Минулої доби діагноз підтвердили у 2106 людей.

З 24 серпня діятимуть нові червоні зони карантину. Комісія з надзвичайних ситуацій внесла до них частини Одещини, Рівненщини, Чернівецької області та, власне, Чернівці.