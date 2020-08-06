У підсумковому випуску новин за 6 серпня станом на 22:00 – суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку: замість цілодобового домашнього арешту – нічний. Захист активіста вважає це маленькою перемогою. У Держдепартаменті США назвали 5 стовпів російської пропаганди. Експерти відомства дослідили численні російські ресурси і опублікували свої висновки у звіті на 100 сторінках.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Трагедію у Бейруті порівнюють із вибухом в японських містах Хіросіма та Нагасакі. Хоча потужність вибуху в Лівані, який прогримів напередодні, складає лише 10% від того, що сталося 75 років тому.

У Херсоні на карантин закрили міську клінічну лікарню імені Лучанського: до 18 серпня припинили виписку й прийом пацієнтів. Все через те, що у медичному закладі виявили 9 хворих на коронавірус COVID-19.

З липня державні та комерційні банки розпочали кредитування українців за державною програмою "Доступна іпотека". Проєкт пілотний, проте менше ніж за місяць вже опрацювали понад 200 іпотечних кредитів.

Німецька організація "Екологічна допомога" вимагає зупинити будівництво "Північного потоку-2". Адже метан, який виділяється при прокладанні труб по дну Балтійського моря, шкодить довкіллю.