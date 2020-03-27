Підсумковий випуск новин за 18:00: Арешт ексміністра Кожари. Урізання бюджету України

У підсумковому випуску за 27 березня станом на 18:00 – Шевченківський суд Києва взяв під варту ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару. Але з альтернативою застави – у понад 14 мільйонів гривень. Поки кредиту МВФ немає, уряд хоче урізати держбюджет. Під найбільшим ударом – культура, освіта та місцеві вибори. Загалом – "мінус" 50 мільярдів гривень.

Також у випуску:

На кордоні з Польщею утворилися величезні черги з бажаючих повернутися в Україну. Зокрема велике скупчення людей нині на контрольно-пропускних пунктах Ягодин, Краківець та Рава Руська.

ЄС не зумів дійти згоди щодо подолання економічної кризи на тлі спалаху COVID-19. Каменем спотикання стали так звані "коронаоблігації", що мають допомагати у боротьбі з економічними наслідками пандемії.

Заступник генпрокурора Віктор Трепак подав у відставку. Він курував резонансні справи, зокрема розслідування замовного вбивства активістки Катерини Гандзюк та нападів на Сергія Стерненка.

США стали першими у світі за кількістю інфікованих коронавірусом: там зареєстровано майже 86 тисяч заражених. Найбільше випадків – у штаті Нью-Йорк.