Підсумковий випуск новин за 18:00: Арешт ексміністра Кожари. Урізання бюджету України
У підсумковому випуску за 27 березня станом на 18:00 – Шевченківський суд Києва взяв під варту ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару. Але з альтернативою застави – у понад 14 мільйонів гривень. Поки кредиту МВФ немає, уряд хоче урізати держбюджет. Під найбільшим ударом – культура, освіта та місцеві вибори. Загалом – "мінус" 50 мільярдів гривень.
Також у випуску:
На кордоні з Польщею утворилися величезні черги з бажаючих повернутися в Україну. Зокрема велике скупчення людей нині на контрольно-пропускних пунктах Ягодин, Краківець та Рава Руська.
ЄС не зумів дійти згоди щодо подолання економічної кризи на тлі спалаху COVID-19. Каменем спотикання стали так звані "коронаоблігації", що мають допомагати у боротьбі з економічними наслідками пандемії.
Заступник генпрокурора Віктор Трепак подав у відставку. Він курував резонансні справи, зокрема розслідування замовного вбивства активістки Катерини Гандзюк та нападів на Сергія Стерненка.
США стали першими у світі за кількістю інфікованих коронавірусом: там зареєстровано майже 86 тисяч заражених. Найбільше випадків – у штаті Нью-Йорк.
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